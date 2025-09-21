Уже в понедельник, 22 сентября, в Париже состоится церемония награждения "Золотой мяч". Организацией мероприятия является французское издание France Football, которое ранее опубликовало список из 30-ти претендентов, сообщает 24 Канал.

По теме "Золотой мяч-2025": где смотреть церемонию награждения в Украине

Кто должен выиграть Золотой мяч?

Главным претендентом голосования считается форвард ПСЖ Усман Дембеле. Однако многие эксперты не согласны с тем, что именно он был лучшим в прошлом сезоне.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу свое мнение высказал известный блогер и эксперт Максим Гиленко. По его мнению, этого года не было явного фаворита.

Наверное, еще никогда гонка за Золотой мяч не была такой запутанной лично для меня. В том смысле, что главные фавориты награды Усман Дембеле и Ламин Ямаль даже не являются важнейшими игроками своих команд. А являются ими, по моему мнению, Витинья и Педри. Вообще ПСЖ в прошлом сезоне выглядел целостно и мощно именно как команда, поэтому там таких самых важных можно полкоманды минимум назвать.

Но голосовать за кандидатов, которые точно не выиграют, мне неинтересно,

– считает Максим.

Кроме Дембеле, претендентами на награду считаются также форварды Барселоны Ламин Ямаль и Рафинья. В прошлом сезоне каждый из них записал на свой счет немало результативных действий.

Кроме того, они помогли каталонцам выиграть все трофеи в Испании, но в Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала. В конце концов эксперт считает, что именно игра Ямаля больше всего заслуживает награды.

Выбираю из пары Дембеле – Ямаль и голосую за последнего. У Ямаля немного скромнее статистика за прошлый сезон, но здесь надо учитывать, что добывать ее за ПСЖ в чемпионате Франции и за Барселону в чемпионате Испании – это две большие разницы. А вообще-то всем советую вообще не фиксироваться на статистических достижениях Ямаля, а просто смотреть его матчи, если вы любите футбол. Такого дриблинга, смелости и нестандартности решений на топ-уровне нет больше ни у кого. И эти перфомансы он стабильно демонстрирует нам дважды в неделю, тогда как юноше только исполнилось 18. Это просто футбол будто во дворе, но против лучших команд мира,

– резюмировал Максим Гиленко.

Отметим, что на церемонии Золотой мяч-2025 будут триумфаторы и других номинаций. В понедельник, 22 сентября, футбольное сообщество узнает также победителей этих трофеев:

трофей Копа (лучший молодой футболист и футболистка)

трофей Яшина (лучший вратарь года среди мужчин и женщин)

лучший тренер года (среди мужчин и женщин)

лучшая команда года (среди мужчин и женщин)

Читайте также Сколько украинских футболистов выигрывали "Золотой мяч": список всех номинантов

В прошлом году Золотой мяч получил полузащитник Манчестер Сити Родри, из-за чего поднялся громкий скандал. Ожидалось, что трофей вручат нападающему Реала Винисиусу.

Впрочем, в конце концов голоса склонились на сторону испанского футболиста. Поэтому представители мадридцев бойкотировали церемонию награждения, хотя среди лауреатов было несколько представителей "бланкос".