Уже совсем скоро футбольное сообщество снова будет следить за церемонией награждения лучшего игрока сезона. 24 Канал рассказывает, где можно в Украине посмотреть это событие.
Кто покажет вручение "Золотого мяча"?
Она состоится 22 сентября в Париже в театре "Шатле". Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины станет медиасервис MEGOGO.
Церемонию награждения смогут посмотреть пользователи на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Трансляцию можно будет посмотреть и бесплатно – на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях, а также на ютуб-канале "MEGOGO СПОРТ".
Справка. Событие начнется в 21:00 по киевскому времени. Его для украинских ценителей футбола будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.
Напомним, что ранее было объявлено 30 претендентов на нынешнюю награду. В нее не попал Криштиану Роналду, который в комментарии для Ole назвал "Золотой мяч" фикцией и ложью.
Что известно о "Золотом мяче"?
- Награда лучшему футболисту сезона, которую вручают с 1956 года.
- Первым обладателем стал Стэнли Мэтьюз.
- Больше всего наград получил Лионель Месси – 8.
- В прошлом году "Золотой мяч" выиграл испанский полузащитник Манчестер Сити Родри.