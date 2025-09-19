Уже совсем скоро футбольное сообщество снова будет следить за церемонией награждения лучшего игрока сезона. 24 Канал рассказывает, где можно в Украине посмотреть это событие.

Читайте также Гвардиола в восторге: Холанд переписал историю Лиги чемпионов, установив исторический рекорд

Кто покажет вручение "Золотого мяча"?

Она состоится 22 сентября в Париже в театре "Шатле". Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины станет медиасервис MEGOGO.

Церемонию награждения смогут посмотреть пользователи на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Трансляцию можно будет посмотреть и бесплатно – на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях, а также на ютуб-канале "MEGOGO СПОРТ".

Справка. Событие начнется в 21:00 по киевскому времени. Его для украинских ценителей футбола будут комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

Напомним, что ранее было объявлено 30 претендентов на нынешнюю награду. В нее не попал Криштиану Роналду, который в комментарии для Ole назвал "Золотой мяч" фикцией и ложью.

Что известно о "Золотом мяче"?