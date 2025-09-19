Уже зовсім скоро футбольна спільнота знову буде стежити за церемонією нагородження найкращого гравця сезону. 24 Канал розповідає, де можна в Україні подивитися цю подію.

Хто покаже вручення "Золотого м'яча"?

Вона відбудеться 22 вересня в Парижі у театрі "Шатле". Офіційним транслятором "Золотого м'яча-2025" на території України стане медіасервіс MEGOGO.

Церемонію нагородження зможуть переглянути користувачі на OTT-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK N+S. Трансляцію можна буде подивитися й безплатно – на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах, а також на ютуб-каналі "MEGOGO СПОРТ".

Довідка. Подія розпочнеться о 21:00 за київським часом. Її для українських поціновувачів футболу коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Кравченко.

Нагадаємо, що раніше було оголошено 30 претендентів на цьогорічну нагороду. До неї не потрапив Кріштіану Роналду, який в коментарі для Ole назвав "Золотий м'яч" фікцією та брехнею.

Що відомо про "Золотий м'яч"?