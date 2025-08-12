Фанатов футбола часто интересует вопрос, кто же забил 1000 голов. Можно сказать, что это легендарный бразилец Пеле, но на самом ли деле это так неизвестно.

Ведь количество голов Пеле трудно подтвердить, поскольку бразилец выступал в то время, когда интернет был недоступен. 24 канал рассказывает, есть ли футболист, который смог достичь этой фантастической отметки.

Кто лучший бомбардир в футболе?

Считается, что Пеле забил за свою карьеру 1283 гола, достигнув этой отметки в далеком 1969 году. Однако по официальным данным рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола выглядит иначе.

Пятое место в рейтинге лучших бомбардиров за все время существования футбола занял Пеле. За свою карьеру в официальных матчах легенда Бразилии забил всего 762 гола – Сантос, Нью-Йорк Космос и национальная сборная.

Четвертое место у другой легенды бразильского футбола. Ромарио за свою карьеру смог отличиться лишь 772 раза. Третье место занял австрийский футболист Йозеф Бицан – 805 голов.

Вторая позиция в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола за Лионелем Месси. Аргентинец на протяжении своей карьеры забил 875 голов – за Барселону, ПСЖ, Интер Майами и национальную команду.

Первое место у Короля футбола Криштиану Роналду. За свою карьеру легендарный "Эль Бичо" стал первым футболистом, который пересек отметку в 900 голов.

По состоянию на сейчас португалец забил 938 голов. Криштиану Роналду успел поиграть в Спортинге, Манчестер Юнайтед, Реале, Ювентусе и Аль-Насри, а также сборной Португалии.

Кстати, к слову. Исторический 900-й гол в своей карьере Криштиану Роналду забил в матче против Польши – 5 сентября 2024 года Игра состоялась в рамках группового этапа Лиги наций 2024/2025.

Отметим, что Криштиану Роналду демонстрирует отличную форму в 40 лет. В прошлом сезоне португалец отметился 41 взятием ворот в 48 матчах поэтому, вероятно, именно форвард Аль-Насра может первым достичь отметки в 1000 голов.

