Михаил Мудрик из-за допингового дела уже длительное время находится вне футбола. Однако в сборной Украины есть игрок, который его может успешно заменить.

Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился своими впечатлениями от игры Назара Волошина. Вингер сборной Украины в матче с Исландией (5:3) заменил Георгия Судакова на левом фланге атаки, пишет 24 Канал со ссылкой на Вацко Live.

Кто станет заменой Мудрика в сборной Украины?

По мнению эксперта, Волошин добавил агрессивности команде Сергея Реброва и принял участие в создании двух голов. По своим качествам Назар напоминает Мудрика, а потому может стать его наследником в сборной.

Волошин вышел и показал, что он может быть опцией для сборной. По своему стилю и профайлу Назар является наследником Мудрика. Он может быть полезным для сборной, особенно там, где есть пространство. Волошин очень круто вошел в игру в первом тайме. Он еще раз напомнил, насколько важна скорость в современном футболе. Назар создал два гола и мог забивать сам, когда Ванат выводил его один на один, но там выручил вратарь,

– сказал Вацко.

Отметим, что Сергей Ребров на позиции Михаила Мудрика чаще всего использовал Георгия Судакова, который номинально является центральным полузащитником. Также на левом фланге атаки пробовались Кабаев и Гуцуляк.

Что касается Мудрика, то он пока не помощник сборной Украины. Футболист Челси продолжает индивидуально тренироваться, но еще не получил окончательное решение о дисквалификации.

Что известно о наследнике Мудрика?

Назар Волошин всего на два года меньше Михаила Мудрика. Вингер Динамо родился 17 июня 2003 года в Кременчуге.

Футболом начал заниматься в школе харьковского Металлиста, а в 2016 году присоединился к киевскому Динамо. В главной команде "бело-синих" ему предоставили шанс после успешной аренды в Кривбассе.

В Динамо Волошин дебютировал 4 марта 2023 года в матче с Ингульцом (0:2). С тех пор сыграл за "бело-синих" 100 матчей, забил 20 голов и отдал 20 ассистов.

По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 5 миллионов евро. На быстрого футболиста уже есть спрос среди европейских клубов.

В сборной Украины дебютный матч сыграл 5 мая 2025 года против Франции (0:2). На счету Волошина пока три появления на поле в сине-желтой футболке и один ассист.

Напомним, что матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Поединок в Кракове начнется в 21:45 по киевскому времени.