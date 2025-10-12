Михайло Мудрик через допінгову справу вже тривалий час знаходиться поза футболом. Проте у збірній України є гравець, який його може успішно замінити.

Відомий футбольний коментатор і блогер Віктор Вацко поділився своїми враженнями від гри Назара Волошина. Вінгер збірної України у матчі з Ісландією (5:3) замінив Георгія Судакова на лівому фланзі атаки, пише 24 Канал з посиланням на Вацко Live.

Хто стане заміною Мудрика у збірній України?

На думку експерта, Волошин додав агресивності команді Сергія Реброва та взяв участь у створенні двох голів. За своїми якостями Назар нагадує Мудрика, а тому може стати його спадкоємцем у збірній.

Волошин вийшов та показав, що він може бути опцією для збірної. За своїм стилем та профайлом Назар є спадкоємцем Мудрика. Він може бути корисним для збірної, особливо там, де є простір. Волошин дуже круто увійшов до гри у першому таймі. Він ще раз нагадав, наскільки важливою є швидкість у сучасному футболі. Назар створив два голи і міг забивати сам, коли Ванат виводив його віч-на-віч, але там виручив воротар,

– сказав Вацко.

Зазначимо, що Сергій Ребров на позиції Михайла Мудрика найчастіше використовував Георгія Судакова, який номінально є центральним півзахисником. Також на лівому фланзі атаки пробувалися Кабаєв і Гуцуляк.

Щодо Мудрика, то він наразі не помічник збірній України. Футболіст Челсі продовжує індивідуально тренуватися, але ще не отримав остаточне рішення про дискваліфікацію.

Що відомо про спадкоємця Мудрика?

Назар Волошин лише на два роки менший за Михайла Мудрика. Вінгер Динамо народився 17 червня 2003 року у Кременчуці.

Футболом розпочав займатися у школі харківського Металіста, а у 2016 році приєднався до київського Динамо. У головній команді "біло-синіх" йому надали шанс після успішної оренди в Кривбасі.

У Динамо Волошин дебютував 4 березня 2023 року в матчі з Інгульцем (0:2). З того часу зіграв за "біло-синіх" 100 матчів, забив 20 голів та віддав 20 асистів.

За даними Transfermarkt, його вартість становить 5 мільйонів євро. На швидкого футболіста вже є попит серед європейських клубів.

У збірній Україні дебютний матч зіграв 5 травня 2025 року проти Франції (0:2). На рахунку Волошина наразі три появи на полі у синьо-жовтій футболці та один асист.

Нагадаємо, що матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Поєдинок у Кракові розпочнеться о 21:45 за київським часом.