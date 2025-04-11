Свитолина обеспечила досрочную победу Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинга

В пятницу, 11 апреля, состоялся матч квалификации Кубка Билли Джин Кинга. Сборная Украины стартовала на турнире, сыграв против национальной команды Польши.

Первой на корт вышла Марта Костюк, которая противостояла Катажине Каве. Второй появилась Элина Свитолина, а ее оппоненткой стала Майя Хвалинская, заменившая Игу Швьонтек, сообщает 24 канал.

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Уверенная победа украинок

В первой игре Марта Костюк победила Катажину Каву – 6:1, 6:2. Украинская теннисистка получила очко для "сине-желтой" команды.

Элина Свитолина в напряженной игре одолела Маю Хвалинскую. Первая ракетка Украины обыграла польскую теннисистку по итогам двух сетов – 7:6 (4), 6:3, обеспечив досрочную победу в противостоянии.

Противостояние против сборной Польши завершат сестры Киченок. В парном матче Людмила и Надежда сыграют против Мартины Кубки и Майи Хвалинской.

Напомним, что кроме сборной Польши, в группе Е находится Швейцария. Украинки сыграют против швейцарок сыграют 12 апреля.