В женской эстафете 4х6 километров приняла участие сборная Украины. Нашу команду представляли Елена Городная, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко, пишет 24 Канал.

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Не выдержали темп гонки

Украинский квартет выступил под номером 9. На первом этапе эстафету начала Елена Городна. 20-летняя украинка после первой стрельбы была шестой. Однако на втором огневом рубеже Елена использовала три дополнительных патрона. На передаче эстафеты Городна была 13-й.

Опытная Юлия Джима точно и быстро отстрелялась, использовав лишь один дополнительный патрон. Однако наша биатлонистка значительно уступала соперницам в скорости. На второй передаче эстафеты Украина была 14-й.

Ирина Петренко на третьем этапе сумела отыграть одну позицию. Финишером нашей команды была Кристина Дмитренко. Она завершила гонку на десятом месте.

Победу в женской эстафете одержала четверка из Германии. "Серебро" и "бронза" достались Норвегии и Франции.

Результат женской эстафеты в Рупольдинге

1. Германия (0+4) – 1:07:47.6

2. Норвегия (0+10) +17.4

3. Франция (1+7) +25.8

...

10. Украина (0+6) +2:52.4

В последний соревновательный день пятого этапа Кубка мира по биатлону запланированы два масстарты. Первыми выйдут на старт мужчины – в 13:30, а женская гонка начнется в 16:00.