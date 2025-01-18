У жіночій естафеті 4х6 кілометрів взяла участь збірна України. Нашу команду представляли Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, пише 24 Канал.

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Не витримали темп гонки

Український квартет виступив під номером 9. На першому етапі естафету розпочала Олена Городна. 20-річна українка після першої стрільби була шостою. Однак на другому вогневому рубежі Олена використала три додаткові патрони. На передачі естафети Городна була 13-ю.

Досвідчена Юлія Джима влучно та швидко відстрілялася, використавши лише один додатковий патрон. Однак наша біатлоністка значно поступалася суперницям у швидкості. На другій передачі естафети Україна була 14-ю.

Ірина Петренко на третьому етапі зуміла відіграти одну позицію. Фінішером нашої команди була Христина Дмитренко. Вона завершила гонку на десятому місці.

Перемогу у жіночій естафеті здобула четвірка з Німеччини. "Срібло" та "бронза" дісталися Норвегії та Франції.

Результат жіночої естафети у Рупольдингу

1. Німеччина (0+4) – 1:07:47.6

2. Норвегія(0+10) +17.4

3. Франція (1+7) +25.8

...

10. Україна (0+6) +2:52.4

В останній змагальний день п'ятого етапу Кубка світу з біатлону заплановані два масстарти. Першими вийдуть на старт чоловіки – о 13:30, а жіноча гонка розпочнеться о 16:00.