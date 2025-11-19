Без лидера и с дебютантами: состав сборной Украины на первый этап сезона Кубка мира по биатлону
- Сборная Украины по биатлону выступит на первом этапе Кубка мира без лидера Юлии Джимы, которая пропустит соревнования из-за повреждения.
- Дебютанты Валерия Дмитренко и Богдан Борковский впервые попали в состав на этап Кубка мира в Эстерсунде.
В субботу, 29 ноября, стартует Кубок мира по биатлону сезона-2025/2026. Первый его этап состоится в шведском Эстерсунде.
Он начнется двумя эстафетами. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на стартовый этап, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.
Кто представит Украину на первом этапе Кубка мира?
Заявка формировалась по итогам контрольных стартов, которые в ноябре "сине-желтые" провели на Открытом чемпионате Швеции в Идре. В Эстерсунде женская команда выступит без своего лидера Юлии Джимы.
Также в обеих сборных будут дебютанты. В состав впервые попали на этап Кубка мира Валерия Дмитренко и Богдан Борковский.
Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде
- Женщины: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык.
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.
Отмечается, что Юлия Джима пропустит стартовые соревнования сезона из-за повреждения. Ожидается, что олимпийская чемпионка присоединится к сборной Украины уже на втором этапе сезона в австрийском Хохфильцене.
Справка. Первый этап Кубка мира продлится с 29 ноября по 7 декабря. Он будет разбит на семь соревновательных дней, в течение которых состоится десять гонок.
Расписание соревнований этапа Кубка мира-2025/2026 в Эстерсунде
- 29 ноября. 14:15. Эстафета, женщины.
- 29 ноября. 17:55. Эстафета, мужчины.
- 30 ноября. 15:00. Одиночная смешанная эстафета.
- 30 ноября. 17:40. Смешанная эстафета.
- 2 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, женщины.
- 3 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
- 5 декабря. 17:00. Спринт, женщины.
- 6 декабря. 17:30. Спринт, мужчины.
- 7 декабря. 14:15. Гонка преследования, женщины.
- 7 декабря. 16:20. Гонка преследования, мужчины.
Напомним, что в прошлом сезоне Юлия Джима стала самой меткой биатлонисткой Кубка мира. В общем рейтинге она заняла итоговое 17 место, а среди украинских мужчин выше всех оказался Дмитрий Пидручный – 19 место (данные biathlon.com).