Двое украинцев попали в зачетную зону в мужской индивидуалке Кубка мира в Поклюке

В словенской Поклюке начался восьмой этап Кубка мира по биатлону. В программе первого соревновательного дня состоялись две индивидуальные гонки.

В четверг, 13 марта, в рамках 8-го этапа Кубка мира в словенской Поклюке состоялась мужская короткая индивидуальная гонка на 15 километров. В стартовый лист попали 95 спортсменов, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в индивидуалке

Украину в гонке представили четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Первым на трассу вышел Дудченко.

28-летний спортсмен на четырех огневых рубежах допустил два промаха. Однако ходом Антон уступал соперникам, а потому завершил гонку на 25-м месте.

Опытный Дмитрий Пидручный не закрыл четыре мишени. Капитан сборной Украины не попал в зачетную зону – 54 место.

Большие ожидания были от выступления Виталия Мандзина. 21-летний украинец на первых двух огневых рубежах допустил три промаха и находился за пределами топ-50. Благодаря точной стрельбе на двух следующих рубежах Виталий сумел забежать на 34 место.

Четвертый участник от Украины Тарас Лесюк неудачно провел гонку. Он завершил индивидуалку с четырьмя промахами на 53-м месте.

Победу в мужской индивидуалке одержал словенец Яков Фак, который закрыл все мишени. Норвежец Стурла Легрейд проиграл ему 34.3 секунды. На третьем месте гонку завершил швед Мартин Понсилуома.

Результат короткой мужской индивидуалки

1. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0+0) 40:52.6

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+1) +34.3

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0+1+1+1) +44.3

...

25. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +4:00.3

(Украина, 0+1+1+0) +4:00.3 34. Виталий Мандзин (Украина (1+3+0+0) +4:45.3

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:31.3

54. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+1) +6:40.5

Соревнования на восьмом этапе Кубка мира продолжатся 15 марта. В субботу запланированы масстарты. Женщины начнут гонку в 14:30, а мужчины будут стартовать в 16:45.