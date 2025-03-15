Последние гонки Кубка мира в Поклюке: сборная Украины назвала составы на смешанные эстафеты

В последний соревновательный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоятся две эстафеты. В обеих гонках будут соревноваться украинские биатлонисты.

В воскресенье, 16 марта, в словенской Поклюке состоятся две смешанные эстафеты – одиночная и классическая. Тренерский штаб сборной Украины определился с составами на последние гонки этапа, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

Читайте также Календарь и расписание всех гонок биатлонного сезона-2024/2025

Заявка сборной Украины на эстафеты

Откроет соревновательный день синг-микст. В гонке примут участие 24 команды. Украину в эстафете представят Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный. Наши спортсмены будут соревноваться под номером 10. Гонка начнется в 13:05 по киевскому времени.

Состав Украины на одиночную эстафету / скриншот с сайта IBU

В классической смешанной эстафете впервые на уровне Кубка мира выступит Александра Меркушина. Также в гонке примут участие Елена Городная, Антон Дудченко и Виталий Мандзин.

На старт гонки выйдут 23 национальные команды. Сборная Украины будет соревноваться под седьмым номером. Классический микст начнется в 15:50 по киевскому времени.

Состав Украины на смешанную эстафету / скриншот с сайта IBU

Напомним, что в субботу, 15 марта, в Поклюке состоялись масс-старты. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный с одним промахом финишировал 13-м, а Юлия Джима со снайперской стрельбой показала 18-й результат.

Финальная точка в биатлонном сезоне-2024/25 будет поставлена в норвежском Хольменколлене. Девятый этап Кубка мира продлится с 21 по 23 марта.