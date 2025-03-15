У неділю, 16 березня, у словенській Поклюці відбудуться дві змішані естафети – одиночна та класична. Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на останні гонки етапу, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Заявка збірної України на естафети

Відкриватиме змагальний день синг-мікст. У гонці візьмуть участь 24 команди. Україну в естафеті представлять Христина Дмитренко та Дмитро Підручний. Наші спортсмени змагатимуться під номером 10. Гонка розпочнеться о 13:05 за київським часом.

Склад України на одиночну естафету / скриншот з сайту IBU

У класичній змішаній естафеті вперше на рівні Кубка світу виступить Олександра Меркушина. Також у гонці візьмуть участь Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

На старт гонки вийдуть 23 національні команди. Збірна України змагатиметься під сьомим номером. Класичний мікст розпочнеться о 15:50 за київським часом.

Склад України на змішану естафету / скриншот з сайту IBU

Нагадаємо, що в суботу, 15 березня, в Поклюці відбулися масстарти. Капітан збірної України Дмитро Підручний з одним промахом фінішував 13-м, а Юлія Джима зі снайперською стрільбою показала 18-й результат.

Фінальна крапка в біатлонному сезоні-2024/25 буде поставлена в норвезькому Гольменколлені. Дев'ятий етап Кубка світу триватиме з 21 по 23 березня.