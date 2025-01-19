Кто представит Украину на масс-стартах в Рупольдинге

В воскресенье, 19 января, состоятся последние гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Его принимает немецкий Рупольдинг.

В этот день состоятся мужской (15 километров) и женский (12,5 километров) масс-старты. Они начнутся в 13:30 и 16:00 соответственно, сообщает 24 Канал.

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Кто представит Украину

"Сине-желтые" будут представлены суммарно тремя спортсменами. В женской гонке будет соревноваться только Юлия Джима, которая не смогла набрать зачетных баллов в индивидуальной гонке, но осталась в топ-25 общего зачета Кубка мира.

Среди мужчин на трассу от Украины выйдут двое биатлонистов. Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин также провели неудачно индивидуалку, но отобрались в масс-старт по рейтинговой квоте – 15 и 21 место соответственно.

Справка. Право соревноваться в масс-старте на этапах Кубка мира получают биатлонистки, которые занимают места в топ-25 общего зачета, а также пять лучших по итогам этапа среди тех, кто не отобрался по первой квоте. В Рупольдинге дополнительным отбором была индивидуальная гонка.

Отметим, что после этого биатлонисты переедут из Германии в Италию. Следующий этап Кубка мира будет принимать Антхольц-Антерсельва с 23 по 26 января.