Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону во главе с Николаем Зоцом определил состав команды на спринтерскую гонку. По сравнению с предыдущим этапом в Анси произошло два изменения, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Кто из украинок выйдет на старт спринтерской гонки

Впервые в заявку попала дебютантка соревнований уровня Кубка мира Дарья Чалык. Также в спринте выступит Елена Городна. Они заменили Александру Меркушину и Лилию Стеблину, которые выбыли из состава сборной. Эти биатлонистки будут готовиться к выступлению на Универсиаде.

Кроме Чалык и Городной, в заявку на спринт попали Джима, Дмитренко и Кривонос.

Состав Украины на женский спринт Кубка мира

Елена Городна

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Анна Кривонос

Дарья Чалык

Женская спринтерская гонка на 7,5 километра состоится в Оберхофе в четверг, 9 января. Соревнования начнется в 15:20 по киевскому времени.

Напомним, что в спринте на этапе в Анси Юлия Джима остановилась в шаге от медали. Украинская биатлонистка завершила гонку на четвертом месте.