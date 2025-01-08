Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону на чолі з Миколою Зоцом визначив склад команди на спринтерську гонку. У порівнянні з попереднім етапом в Ансі відбулося дві зміни, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

Читайте також Четвертий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок в Обергофі

Хто з українок вийде на старт спринтерської гонки

Вперше до заявки потрапила дебютантка змагань рівня Кубка світу Дарина Чалик. Також у спринті виступить Олена Городна. Вони замінили Олександру Меркушину та Лілію Стеблину, які вибули за складу збірної. Ці біатлоністки готуватимуться до виступу на Універсіаді.

Крім Чалик та Городної, до заявки на спринт потрапили Джима, Дмитренко та Кривонос.

Склад України на жіночий спринт Кубка світу

Олена Городна

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Анна Кривонос

Дарина Чалик

Жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометра відбудеться в Обергофі у четвер, 9 січня. Змагання розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що у спринті на етапі в Ансі Юлія Джима зупинилася за крок від медалі. Українська біатлоністка завершила гонку на четвертому місці.