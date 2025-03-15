Один промах лишил Пидручного места в топ-10: результат мужского масс-старта в Поклюке
- Дмитрий Пидручный финишировал 13-м в мужском массстарте на Кубке мира в Поклюке, допустив один промах на последнем огневом рубеже.
- Победителем гонки стал Эрик Перро из Франции, опередив Кентена Фийон-Мае на 3.1 секунды, а бронзу получил Стурла Легрейд из Норвегии.
Мужской масс-старт закрыл программу второго соревновательного дня на этапе Кубка мира в Поклюке. На старт гонки вышли 30 спортсменов.
В субботу, 15 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке состоялся мужской масс-cтарт. Украину в гонке представил лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, пишет 24 Канал.
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Как выступил Пидручный в масс-cтарте
Капитан сборной Украины выступал в масс-cтарте под 18 номером. Дмитрий на трех огневых рубежах закрыл все мишени и держался в первой десятке на 7-м месте. К сожалению, на последней стойке Дмитрий допустил ошибку и заработал круг штрафа.
Украинец опустился на одиннадцатое место, надеясь наверстать упущенное на дистанции. Однако усталость сказалась, а потому Дмитрий финишировал 13-м.
Борьбу за "золото" в конце гонки вели французы Эрик Перро и Кентен Фийон-Мае. Победителем противостояния стал Перро, который опередил соперника на 3.1 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Стурли Легрейду.
Результат мужского масстарта в Поклюке
- 1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) 35:42.7
- 2. Кентен Фийон-Мае (Франция, 0+0+0+1) +3.1
- 3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +22.3
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- 13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:40.3
В воскресенье, 16 марта, состоятся последние гонки восьмого этапа Кубка мира в Поклюке. В третий соревновательный день запланированы эстафеты.