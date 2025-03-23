Подвела стрельба: Пидручный забежал в топ-25 масстарта в Хольменколлене

Мужской масстарт закрыл программу биатлонного сезона Кубка мира. На старт гонки вышли 30 лучших спортсменов.

Украину в мужском масстарте представлял капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный. Лидер украинцев соревновался под 19-м номером, пишет 24 Канал.

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Финальная гонка биатлонного сезона

Дмитрий Пидручный неплохо начал гонку. На первом огневом рубеже он закрыл все мишени и держался на 11-м месте.

На второй "лежке" Дмитрий допустил один промах и опустился на 16-е место. На третьем стрельбище Пидручный снова не смог закрыть одну мишень и потерял еще семь позиций.

Третий промах капитан сборной Украины допустил на последнем огневом рубеже. В итоге Пидручный завершил гонку 24-м.

Победителем последней гонки сезона стал швед Себастьян Самуэльссон, который на 5.6 секунды опередил француза Эрика Перро. "Бронза" досталась норвежцу Эндре Стремсгейму.

Результат мужского масстарта

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) 39:11.8

2. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +5.6

3. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0+0) +9.3

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24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1+1) +3:10.2

Эта гонка стала финальным аккордом Кубка мира по биатлону сезона-2024/25. Малый хрустальный глобус масстартов добрался до норвежца Штурли Легрейда, который лишь на один балл опередил Эрика Перро.