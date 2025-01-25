В воскресенье, 26 января, в итальянском Антхольце состоится женская эстафета 4х6 километров. Гонка начнется в 13:05 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Читайте также Подвела стрельба: Украина финишировала восьмой в мужской эстафете Кубка мира в Антхольце

Кто из украинок будет бежать женскую эстафету

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовые составы на женскую эстафету. В гонке примут участие 20 команд.

Сборная Украины будет бежать под десятым номером. В сравнение с эстафетой на предыдущем этапе в Рупольдинге в составе "сине-желтых" произошла одна замена: Анастасия Меркушина будет соревноваться вместо Елены Городной.

Стартером нашей команды будет Ирина Петренко. На втором этапе гонку продолжит Юлия Джима. Эстафету у нее примет Анастасия Меркушина, а Кристина Дмитренко будет финишером команды.

Состав сборной Украины: Ирина Петренко – Юлия Джима – Анастасия Меркушина – Кристина Дмитренко

Украинский квартет на женскую эстафету / скриншот с сайта IBU

Напомним, что на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге наша четверка финишировала десятой. Украинки продемонстрировали точную стрельбу, но уступили соперницам в скорости.

Этап в Антхольце завершит мужской персьют. Гонка начнется в 15:45 по киевскому времени.