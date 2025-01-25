У неділю, 26 січня, в італійському Антгольці відбудеться жіноча естафета 4х6 кілометрів. Гонка розпочнеться о 13:05 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто з українок бігтиме жіночу естафету

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував стартові склади на жіночу естафету. У гонці візьмуть участь 20 команд.

Збірна України бігтиме під десятим номером. У порівняння з естафетою на попередньому етапі у Рупольдингу у складі "синьо-жовтих" відбулася одна заміна: Анастасія Меркушина змагатиметься замість Олени Городної.

Стартером нашої команди буде Ірина Петренко. На другому етапі гонку продовжить Юлія Джима. Естафету у неї прийме Анастасія Меркушина, а Христина Дмитренко буде фінішером команди.

Склад збірної України: Ірина Петренко – Юлія Джима – Анастасія Меркушина – Христина Дмитренко

Український квартет на жіночу естафету / скриншот з сайту IBU

Нагадаємо, що на п'ятому етапі Кубка світу у Рупольдингу наша четвірка фінішувала десятою. Українки продемонстрували влучну стрільбу, але поступилися суперницям у швидкості.

Етап в Антгольці завершить чоловічий персьют. Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.