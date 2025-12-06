Сборная Украины по биатлону объявила состав на мужской спринт Кубка мира в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. В программе шестого соревновательного дня состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Мужской спринт в шведском Эстерсунде состоится в субботу, 6 декабря. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом участников, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Кто из украинцев будет бежать мужской спринт в Эстерсунде?

В спринте примут участие пять из шести украинцев, которые находятся в заявке команды на первый этап Кубка мира. В стартлист попал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, который пропустил "индивидуалку".

Состав сборной Украины на мужской спринт:

8. Артем Тищенко

20. Дмитрий Пидручный

53. Виталий Мандзин

73. Богдан Цымбал

86. Богдан Борковский

По информации Суспільне Спорт, Антон Дудченко пропустит спринтерскую гонку по состоянию здоровья. Также под вопросом участие Артема Тищенко.

Всего в мужском спринте в Эстерсунде будут стартовать 103 биатлониста. Гонка начнется в 17:30 по киевскому времени.

Где смотреть биатлон?

Болельщики на протяжении всего биатлонного сезона смогут смотреть гонки в прямом эфире. Официальным транслятором Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне Спорт.

Все гонки этапа можно смотреть на сайте Суспільне спорт, а также телевизионные трансляции на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Львов и т.д.).

Как выступают украинские биатлонисты в Эстерсунде?