Первый день 7-го этапа Кубка мира: определился состав сборной Украины на спринт в Нове-Место

В четверг, 6 марта, стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2025. Соревнования состоятся в чешском городе Нове-Место.

Программа первого соревновательного дня будет представлена мужским спринтом. Всего участие в гонке примут 98 биатлонистов, сообщает 24 канал со ссылкой на IBU.

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Кто будет представлять Украину

Тренерский штаб сборной Украины определился с участниками мужского спринта. Участие в гонке в Нове-Место примут четыре биатлониста.

Первым среди украинских представителей начнет гонку Антон Дудченко. Последний номер в составе "сине-желтых" на мужской спринт получил Дмитрий Пидручный.

Состав сборной Украины на мужской спринт:

10. Антон Дудченко

16. Виталий Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитрий Пидручный

Мужской спринт в чешском Нове-Место начнется в 19:40 по киевскому времени.