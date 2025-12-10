Расписание второго этапа Кубка мира-2025/2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы
- Второй этап Кубка мира по биатлону начнется 12 декабря в австрийском Хохфильцене и будет включать шесть гонок.
- Лидер сборной Украины Юлия Джима пропустит этот этап из-за восстановления от травмы, возвращение ожидается в январе.
В конце ноября стартовал новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира принимал шведский Эстерсунд.
Оттуда спортсмены перебрались в австрийский Хохфильцен. Программа этого этапа соревнований разделена на три дня, информирует 24 Канал.
Когда состоится второй этап Кубка мира по биатлону?
Он начнется 12 декабря. Всего в небольшом живописном поселении в исторической местности Тироль состоится шесть гонок.
Первой из них станет мужской спринт. Завершится же этап 14 декабря женской гонкой преследования.
Расписание этапа Кубка мира-2025/2026 в Хохфильцене
- 12 декабря (12:25) – спринт, 10 километров, мужчины
- 12 декабря (15:15) – спринт, 7,5 километров, женщины
- 13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины
- 13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины.
Отметим, что в этом этапе снова не будет участвовать лидер сборной Украины Юлия Джима, которая продолжает восстанавливаться от травмы. Ее возвращение на трассу ожидается в январе.
Где смотреть биатлон в Украине?
Все гонки второго этапа в Хохфильцене в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.).
Как начали сезон украинские биатлонисты?
Старт кампании-2025/2026 получился неудачным для представителей Украины. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде в индивидуальных гонках лучше всего выступил Виталий Мандзин, который занял 19 место в гонке преследования.
Он является и лидером среди украинцев в общем зачете. После первого этапа 22-летний биатлонист из Тернопольской области расположился на 27 строчке.
Что же касается эстафет, которых было четыре в Эстерсунде, то там также дела шли не лучшим образом. "Сине-желтые" лишь однажды попали в топ-10 – девятая позиция в мужской эстафете, которую бежали Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный.