Розклад другого етапу Кубка світу-2025/2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

Наприкінці листопада стартував новий біатлонний сезон. Перший етап Кубка світу приймав шведський Естерсунд.

Звідти спортсмени перебралися до австрійського Гохфільцена. Програма цього етапу змагань поділена на три дні, інформує 24 Канал.

Коли відбудеться другий етап Кубка світу з біатлону?

Він розпочнеться 12 грудня. Всього в невеличкому мальовничому поселенні в історичній місцевості Тіроль відбудеться шість гонок.

Першою з них стане чоловічий спринт. Завершиться ж етап 14 грудня жіночою гонкою переслідування.

Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Гохфільцені

12 грудня (12:25) – спринт, 10 кілометрів, чоловіки

12 грудня (15:15) – спринт, 7,5 кілометрів, жінки

13 грудня (13:00) – гонка переслідування, 12,5 кілометрів, чоловіки

13 грудня (15:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

14 грудня (13:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

14 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки.

Зазначимо, що в цьому етапі знову не братиме участь лідерка збірної України Юлія Джима, яка продовжує відновлюватися від травми. Її повернення на трасу очікується в січні.

Де дивитись біатлон в Україні?

Усі гонки другого етапу в Гохфільцені у прямому етері транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).

Як почали сезон українські біатлоністи?