Расписание пятого этапа Кубка мира-2025/2026 по биатлону: когда будут соревноваться украинцы

В среду, 14 января, начнется очередной этап Кубка мира-2025/2026 по биатлону. Он, как и предыдущий, состоится в Германии, но спортсмены из Оберхофа переедут в Рупольдинг.

По результатам стартовых четырех этапов сборная Украины занимает десятое место в мужском зачете Кубка наций и 15-е – в женском. Сейчас лучшим результатом для украинцев является седьмая позиция Дмитрия Пидручного в гонке преследования, сообщает 24 канал.

Когда состоится пятый этап Кубка мира по биатлону?

Соревнования в немецком городке юго-восточной Баварии будут разбиты на пять дней. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут женщины, которые проведут 14 января эстафету. Закончатся же соревнования в Рупольдинге 18 января мужским персьютом.

Расписание этапа Кубка мира-2025/2026 в Рупольдинге

14 января (15:30) – женская эстафета 4 х 6 километров

15 января (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

16 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины

17 января (15:30) – спринт 10 километров, мужчины

18 января (13:30) – гонка преследования 10 километров, женщины

18 января (16:00) – гонка преследования 12,5 километра, мужчины

Где смотреть биатлон в Украине?

Все гонки пятого этапа в Рупольдинге в прямом эфире будут транслировать на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Черкассы, Суспільне Одесса и т.д.).

Как прошел предыдущий этап в Оберхофе?

Для украинских биатлонистов четвертый этап Кубка мира стал пока самым успешным в сезоне-2025/2026.

Дважды в топ-20 финишировал Виталий Мандзин. Уроженец Тернопольщины стал 15-м в спринте, после чего в гонке преследования финишировал 20-м.

Тот персьют стал прорывным для капитана "сине-желтых". Дмитрий Пидручный занял седьмое место, стартовав 41-м.

Среди представительниц женской сборной зачетные очки смогла заработать только Кристина Дмитренко, которая финишировала 33-й и 35-й в индивидуальных гонках.

Эстафеты, к сожалению, были неудачными для Украины. В обеих наши сборные занимали 14-е места.

Отметим, что в в общем зачете сейчас выше всех среди украинцев располагается Виталий Мандзин – 27-я строчка.