Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2025/2026
- Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2025/2026 пройдет с 5 по 8 марта в Контиолагти, Финляндия.
- Украинская сборная выступит в измененном составе, а все гонки можно будет смотреть на Суспільне Спорт.
Седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026 состоится с 5 по 8 марта в финском Контиолахти. В программе – индивидуальные гонки, эстафеты и масстарт. Это первый этап после зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
На Кубке мира по биатлону стартует заключительный, третий триместр сезона, сообщает Суспільне Спорт. Украинская сборная выступит на этапе в Контиолахти в несколько измененном составе по сравнению с Олимпиадой-2026: в мужскую команду попали Богдан Цымбал и Артем Тищенко, а в женской заявке Анастасия Меркушина заменила свою сестру Александру.
Смотрите также Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025/2026
Когда состоятся соревнования по биатлону 2025/2026?
Четверг, 5 марта 2026 года, 18:05. Индивидуальная гонка, женщины
Пятница, 6 марта 2026 года, 18:10. Индивидуальная гонка, мужчины
Суббота, 7 марта 2026 года, 14:40. Масстарт, женщины
Суббота, 7 марта 2026 года, 16:40. Эстафета, мужчины
Воскресенье, 8 марта 2026 года, 14:30. Эстафета, женщины
Воскресенье, 8 марта 2026 года, 17:55. Масстарт, мужчины
В Украине все гонки Кубка мира по биатлону можно будет смотреть вживую на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на региональных каналах Суспільного.
Что известно о Кубке мира по биатлону?
Кубок мира играет ключевую роль в подготовке к чемпионатам мира и зимних Олимпийских игр, ведь по его результатам формируется рейтинг биатлонистов и национальных команд.
В течение сезона спортсмены не только борются за отдельные победы на этапах, но и за общий зачет – престижную "Хрустальный шар", которую получает сильнейший биатлонист сезона.