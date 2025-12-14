Последний день второго этапа Кубка мира по биатлону: определился состав сборной Украины

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье, 14 декабря, состоятся гонки третьего соревновательного дня.

В частности, мужская эстафета и гонка преследования среди женщин. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на гонки, сообщает 24 канал со ссылкой на biathlon.com.ua.

Кого выбрал тренерский штаб сборной Украины?

От сборной Украины участие в мужской эстафете примут 4 биатлониста. Среди них Богдан Цымбал, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету:

9-1. Богдан Цымбал

9-2. Виталий Мандзин

9-3. Богдан Борковский

9-4. Дмитрий Пидручный

Среди женщин только одна представительница национальной команды в гонке преследования. "Сине-желтых" представит Кристина Дмитренко (36).

Отметим, что мужская эстафета начнется в 13:00 по киевскому времени. Тогда как гонка преследования стартует в 15:45 по Киеву.

Где смотреть Кубок мира по биатлону?

Второй этап Кубка мира по биатлону можно посмотреть в свободном доступе. Трансляция доступна на сайте Суспільне Спорт.

Отметим, что 14 декабря – это последний день второго этапа Кубка мира по биатлону. Третий этап турнира во французском Анси начнется 18 декабря и продлится до 21 декабря.

Какие результаты у Украины перед последними гонками?