Расписание и результаты финального этапа Кубка мира 2025/2026 по биатлону

В четверг, 19 марта, начнется девятый этап Кубка мира по биатлону. Он станет последним на соревновании в сезона 2025/2026.

Биатлонные соревнования будут третьим этапом КС после завершения зимних Олимпийских игр-2026, сообщает 24 Канал. Соревнования будут включать в себя шесть гонок.

Когда пройдут гонки этапа в Холменколлене?

Финальный этап сезона пройдет в норвежском городе Холменколлен. В расписание попали спринты, гонки преследования и масстарты как среди мужчин, так и среди женщин.

Сборная Украины также должна принять участие в этапах в Холменколлене. Напомним, что прошлый этап Кубка мира прошел в эстонском Отепяя. Там Украина заняла 9 место в одиночной смешанной эстафете, а в личных этапах Дмитрий Пидручный был 13-м в гонке преследования.

Расписание гонок 9-го этапа Кубка мира по биатлону 2025/2026:

19 марта, 17:15 . Спринт 7,5 километра (женщины)

. Спринт 7,5 километра (женщины) 20 марта, 17:15 . Спринт 10 километров (мужчины)

. Спринт 10 километров (мужчины) 21 марта, 15:45 . Гонка преследования 10 километров (женщины)

. Гонка преследования 10 километров (женщины) 21 марта, 17:15 . Гонка преследования 12,5 километра (мужчины)

. Гонка преследования 12,5 километра (мужчины) 22 марта, 14:45 . Масстарт 12,5 километра (женщины)

. Масстарт 12,5 километра (женщины) 22 марта, 17:45. Масстарт 15 километра (мужчины)

Где смотреть биатлон в Украине?

Официальным транслятором этапов Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне. Именно на его ресурсах и будут вживую показаны гонки в Холменколлене.

Смотреть биатлон онлайн фанаты смогут на канале Суспільне Спорт, сайте Суспільне Спорт и ютуб-канале с аналогичным названием. Также этапы будут доступны на региональных каналах Суспільного.