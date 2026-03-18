Расписание и результаты финального этапа Кубка мира 2025/2026 по биатлону
- Девятый этап Кубка мира по биатлону 2025/2026 пройдет с 19 по 22 марта в Холменколлене, Норвегия.
- Он продлится четыре дня и будет включать в себя шесть гонок.
В четверг, 19 марта, начнется девятый этап Кубка мира по биатлону. Он станет последним на соревновании в сезона 2025/2026.
Биатлонные соревнования будут третьим этапом КС после завершения зимних Олимпийских игр-2026, сообщает 24 Канал. Соревнования будут включать в себя шесть гонок.
По теме Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025/2026
Когда пройдут гонки этапа в Холменколлене?
Финальный этап сезона пройдет в норвежском городе Холменколлен. В расписание попали спринты, гонки преследования и масстарты как среди мужчин, так и среди женщин.
Сборная Украины также должна принять участие в этапах в Холменколлене. Напомним, что прошлый этап Кубка мира прошел в эстонском Отепяя. Там Украина заняла 9 место в одиночной смешанной эстафете, а в личных этапах Дмитрий Пидручный был 13-м в гонке преследования.
Расписание гонок 9-го этапа Кубка мира по биатлону 2025/2026:
- 19 марта, 17:15. Спринт 7,5 километра (женщины)
- 20 марта, 17:15. Спринт 10 километров (мужчины)
- 21 марта, 15:45. Гонка преследования 10 километров (женщины)
- 21 марта, 17:15. Гонка преследования 12,5 километра (мужчины)
- 22 марта, 14:45. Масстарт 12,5 километра (женщины)
- 22 марта, 17:45. Масстарт 15 километра (мужчины)
Где смотреть биатлон в Украине?
Официальным транслятором этапов Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне. Именно на его ресурсах и будут вживую показаны гонки в Холменколлене.
Смотреть биатлон онлайн фанаты смогут на канале Суспільне Спорт, сайте Суспільне Спорт и ютуб-канале с аналогичным названием. Также этапы будут доступны на региональных каналах Суспільного.