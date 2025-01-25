Третий день в Антхольце: кто представит Украину в женском персьюте

Кубок мира по биатлону сезона-2024/2025 в итальянском Антхольце продолжается. Третий соревновательный день континентального первенства начнется гонками среди женщин.

Сегодня, 25 января, состоится женская гонка преследования. Стало известно, кто из биатлонисток будет представлять Украину, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Стартлист сборной Украины на преследование

Тренерский штаб определил список биатлонисток, которые примут участие в женских гонках преследования в Антгольц-Антерсельве. Сборную Украины будут представлять четыре спортсменки.

Отметим, что пятая представительница национальной команды Анстасия Меркушина оказалась вне участия в женском персьюте. Из-за того, что биатлонистка заняла 80 место в спринте.

Состав сборной Украины:

10. Юлия Джима (+0,51)

24. Кристина Дмитренко (+1,31)

49. Елена Городна (+2:10)

55. Ирина Петренко (+2:18)

Отметим, что старт женской гонки преследования в Антгольц-Антерсельве запланирован на 14:00 по киевскому времени. Также сегодня состоится мужская эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025.