Сьогодні, 25 січня, відбудеться жіноча гонка переслідування. Стало відомо, хто з біатлоністок представлятиме Україну, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Стартлист збірної України на переслідування

Тренерський штаб визначив список біатлоністок, які візьмуть участь у жіночих гонках переслідування в Антгольц-Антерсельві. Збірну України представлятимуть чотири спортсменки.

Зазначимо, що п'ята представниця національної команди Анстасія Меркушина опинилася поза участю в жіночому персьюті. Через те, що біатлоністка посіла 80 місце у спринті.

Склад збірної України:

10. Юлія Джима (+0,51)

24. Христина Дмитренко (+1,31)

49. Олена Городна (+2:10)

55. Ірина Петренко (+2:18)

Зазначимо, що старт жіночої гонки переслідування в Антгольц-Антерсельві заплановано на 14:00 за київським часом. Також сьогодні відбудеться чоловіча естафета в межах 6-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2024/2025.