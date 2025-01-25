Сегодня, 25 января, состоится женская гонка преследования. Стало известно, кто из биатлонисток будет представлять Украину, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.
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Стартлист сборной Украины на преследование
Тренерский штаб определил список биатлонисток, которые примут участие в женских гонках преследования в Антгольц-Антерсельве. Сборную Украины будут представлять четыре спортсменки.
Отметим, что пятая представительница национальной команды Анстасия Меркушина оказалась вне участия в женском персьюте. Из-за того, что биатлонистка заняла 80 место в спринте.
Состав сборной Украины:
- 10. Юлия Джима (+0,51)
- 24. Кристина Дмитренко (+1,31)
- 49. Елена Городна (+2:10)
- 55. Ирина Петренко (+2:18)
Отметим, что старт женской гонки преследования в Антгольц-Антерсельве запланирован на 14:00 по киевскому времени. Также сегодня состоится мужская эстафета в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025.