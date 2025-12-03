Старт-лист сборной Украины по биатлону на мужскую индивидуальную гонку в Эстерсунде

В конце ноября стартовал новый сезон Кубка мира. Впереди любителей биатлона ожидает гонка четвертого соревновательного дня первого этапа в Эстерсунде.

На трассу выйдут мужчины, которые будут бежать "индивидуалку". Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эту гонку, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Какой состав Украины на индивидуальную гонку в Эстерсунде?

Это будет первая индивидуальная мужская гонка сезона. В ней примет участие пять из шести украинских спортсменов, которые попали в заявку на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

В старт-лист на этот раз попали все самые опытные, в частности, и капитан Дмитрий Пидручный. Гонку пропустит только дебютант Кубка мира Богдан Борковский, который накануне дебютировал в смешанной эстафете.

Состав сборной Украины на мужскую "индивидуалку"

3. Артем Тищенко

23. Богдан Цымбал

28. Дмитрий Пидручный

41. Виталий Мандзин

79. Антон Дудченко

Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?

Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно смотреть на сайте Суспільне Спорт.

Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Львов и т.д.). Индивидуальная мужская гонка начнется в 16:30 по киевскому времени.

Что известно о первом этапе Кубка мира по биатлону?

Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября с эстафет. В женской Украина заняла 15 место, а в мужской – девятое.

Следующими были уже смешанные эстафеты. Там "сине-желтые" в одиночной финишировали 12-ми, а в классической – 18-ми.

Во время третьего соревновательного дня состоялась индивидуальная женская гонка. К сожалению, в ней наши девушки не смогли побороться за высокие места и лучшей стала 46-я позиция Кристины Дмитренко.

Соревнования в Эстерсунде продлятся до 7 декабря. Они завершатся гонкой преследования среди мужчин.

Расписание следующих гонок в Эстерсунде