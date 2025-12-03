Стартлист збірної України з біатлону на чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді

Наприкінці листопада стартував новий сезон Кубка світу. Попереду на поціновувачів біатлону очікує гонка четвертого змагального дня першого етапу в Естерсунді.

На трасу вийдуть чоловіки, які будуть бігти "індивідуалку". Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на цю гонку, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

Який склад України на індивідуальну гонку в Естерсунді?

Це буде перша індивідуальна чоловіча гонка сезону. В ній візьме участь п'ять із шести українських спортсменів, які потрапили до заявки на перший етап Кубка світу у шведському Естерсунді.

У стартлист цього разу потрапили всі найдосвідченіші, зокрема, й капітан Дмитро Підручний. Гонку пропустить лише дебютант Кубка світу Богдан Борковський, який напередодні дебютував у змішаній естафеті.

Склад збірної України на чоловічу "індивідуалку"

3. Артем Тищенко

23. Богдан Цимбал

28. Дмитро Підручний

41. Віталій Мандзин

79. Антон Дудченко

Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?

Усі гонки першого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді будуть доступні глядачам у вільному доступі. Їх можна дивитися на сайті Суспільне Спорт.

Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Львів тощо). Індивідуальна чоловіча гонка розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Що відомо про перший етап Кубка світу з біатлону?

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочався 29 листопада з естафет. У жіночій Україна посіла 15 місце, а в чоловічій – дев'яте.

Наступними були вже змішані естафети. Там "синьо-жовті" в одиночній фінішували 12-ми, а у класичній – 18-ми.

Під час третього змагального дня відбулася індивідуальна жіноча гонка. На жаль, у ній наші дівчата не змогли поборотися за високі місця й найкращою стала 46-та позиція Христини Дмитренко.

Змагання в Естерсунді триватимуть до 7 грудня. Вони завершаться гонкою переслідування серед чоловіків.

Розклад наступних гонок в Естерсунді