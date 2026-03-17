Известный хоккеист сделал важное заявление о допуске России к международным соревнованиям

Одно из хоккейных сообществ выразило желание видеть Россию среди участников Кубка мира 2028 года. На это заявление отреагировал латвийский хоккеист Ралфс Фрейбергс.

Бронзовый призер чемпионата мира высказал свою позицию в соцсети X, относительно участия российских хоккеистов в Кубке мира-2028. Он объяснил причины, по которым, по его мнению, представителей России не следует допускать к этому турниру.

Что сказал Фрейсбергс о допуске России?

В своем обращении он подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность Северной Америки от событий в Европе, последствия российской агрессии очевидны: ежедневные жертвы среди мирного населения Украины.

По его словам, именно поэтому возвращение российских команд к международным турнирам неприемлемо, пока Россия не прекратит войну и не выведет свои войска с территории Украины.

Отдельно Фрейбергс обратился к североамериканским журналистам, которые освещают хоккей. Он призвал их активнее поднимать политические вопросы в общении с российскими игроками, в частности ставить прямые вопросы о войне и оккупации соседних государств.

Начните задавать правильные вопросы. Спросите российских игроков, что они думают о действиях своей страны. Результаты вас удивят,

– подчеркнул он.

Кто может бойкотировать Кубок мира по хоккею?