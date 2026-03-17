Бронзовий призер чемпіонату світу висловив свою позицію у соцмережі X, щодо участі російських хокеїстів у Кубку світу-2028. Він пояснив причини, через які, на його думку, представників Росії не слід допускати до цього турніру.

Дивіться також Низка країн бойкотують Кубок світу з хокею через ймовірний допуск Росії

Що сказав Фрейсбергс про допуск Росії?

У своєму зверненні він підкреслив, що, попри географічну віддаленість Північної Америки від подій у Європі, наслідки російської агресії є очевидними: щоденні жертви серед мирного населення України.

За його словами, саме тому повернення російських команд до міжнародних турнірів є неприйнятним, доки Росія не припинить війну та не виведе свої війська з території України.

Окремо Фрейбергс звернувся до північноамериканських журналістів, які висвітлюють хокей. Він закликав їх активніше піднімати політичні питання у спілкуванні з російськими гравцями, зокрема ставити прямі запитання щодо війни та окупації сусідніх держав.

Почніть ставити правильні запитання. Запитайте російських гравців, що вони думають про дії своєї країни. Результати вас здивують,

– наголосив він.

Хто може бойкотувати Кубок світу з хокею?