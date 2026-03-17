Бронзовый призер чемпионата мира высказал свою позицию в соцсети X, относительно участия российских хоккеистов в Кубке мира-2028. Он объяснил причины, по которым, по его мнению, представителей России не следует допускать к этому турниру.

Смотрите также Ряд стран бойкотируют Кубок мира по хоккею из-за вероятного допуска России

Что сказал Фрейсбергс о допуске России?

В своем обращении он подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность Северной Америки от событий в Европе, последствия российской агрессии очевидны: ежедневные жертвы среди мирного населения Украины.

По его словам, именно поэтому возвращение российских команд к международным турнирам неприемлемо, пока Россия не прекратит войну и не выведет свои войска с территории Украины.

Отдельно Фрейбергс обратился к североамериканским журналистам, которые освещают хоккей. Он призвал их активнее поднимать политические вопросы в общении с российскими игроками, в частности ставить прямые вопросы о войне и оккупации соседних государств.

Начните задавать правильные вопросы. Спросите российских игроков, что они думают о действиях своей страны. Результаты вас удивят,
– подчеркнул он.

Кто может бойкотировать Кубок мира по хоккею?

  • Кубок мира по хоккею 2028 года станет четвертым в истории турниром среди национальных сборных, который проводится под эгидой НХЛ. Соревнования запланированы на февраль 2028 года, а окончательный состав участников пока еще не утвержден.

  • Сейчас ключевой интригой вокруг турнира является вопрос возможного допуска сборной России. После начала полномасштабной войны против Украины российские команды были отстранены от международных соревнований, однако их возвращение в будущем рассматривается в зависимости от политической ситуации.

  • По информации чешского журналиста Роберта Рампы, сразу три ведущие европейские хоккейные сборные – Чехии, Финляндии и Швеции – могут отказаться от участия в Кубке мира-2028 в случае допуска россиян. Соответствующую позицию уже донесли до руководства НХЛ.