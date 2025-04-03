"Украинского классического" не будет: пара 1/2 финала Кубка Украины

К завершению подходит Кубок Украины-2024/2025. Четыре сильнейшие команды остались в турнире, но только две из них сыграют в решающем матче за трофей.

В четверг, 3 апреля, в Доме футболку состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины-2024/2025. Своих соперников узнали: Буковина, Динамо, Шахтер и Полесье, сообщает 24 канал. Читайте также Черновицкая сказка и вымученный триумф "горняков": кто стал полуфиналистом Кубка Украины по футболу Путь команд в полуфинал В полуфинал Кубка Украины неожиданно вышла Буковина. Черновицкий клуб начал свой путь в турнире с первого круга, одолев Ниву, Прикарпатье, Николаев, Пробий и Викторию. Шахтер, Полесье и Динамо стартовали в Кубке Украины с 1/8 финала. Дончане обыграли Зарю и Александрию, "волки" победили Кривбасс, Верес. Подопечные Александра Шовковского противостояли Ворскле и Руху. Результаты жеребьевки Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев)

Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) Матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся 23 апреля.