"Украинского классического" не будет: пара 1/2 финала Кубка Украины
- В полуфинале Кубка Украины-2024/2025 сыграют Буковина, Динамо, Шахтер и Полесье.
- Матчи 1/2 финала пройдут 23 апреля: Буковина против Динамо и Полесья против Шахтера.
К завершению подходит Кубок Украины-2024/2025. Четыре сильнейшие команды остались в турнире, но только две из них сыграют в решающем матче за трофей.
В четверг, 3 апреля, в Доме футболку состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины-2024/2025. Своих соперников узнали: Буковина, Динамо, Шахтер и Полесье, сообщает 24 канал.
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Путь команд в полуфинал
В полуфинал Кубка Украины неожиданно вышла Буковина. Черновицкий клуб начал свой путь в турнире с первого круга, одолев Ниву, Прикарпатье, Николаев, Пробий и Викторию.
Шахтер, Полесье и Динамо стартовали в Кубке Украины с 1/8 финала. Дончане обыграли Зарю и Александрию, "волки" победили Кривбасс, Верес. Подопечные Александра Шовковского противостояли Ворскле и Руху.
Результаты жеребьевки
- Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев)
- Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк)
Матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся 23 апреля.