Укр Рус
Sport News 24 Футбол Кубок Украины по футболу обновляет формат и трофей: что нового ждет команды
11 июля, 13:47
2

Кубок Украины по футболу обновляет формат и трофей: что нового ждет команды

Анатолий Дерека
Основні тези
  • Кубок Украины по футболу меняет формат розыгрыша с сезона 2025-2026.
  • Команды УПЛ стартуют с 1/32 финала, а участники еврокубков – с 1/16 финала.
  • УАФ обновит трофей Кубка Украины, а все матчи будут показаны на УПЛ ТВ.

Второй по рангу футбольный турнир Украины предстанет в новом формате уже в следующем сезоне. Команды УПЛ будут начинать свой путь раньше и могут пересечься между собой на любом этапе.

Уже 1 августа стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025-2026. Также уже в следующем месяце возьмет старт и Кубок Украины по футболу, который пройдет в обновленном формате, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

По теме УПЛ опубликовала календарь чемпионата Украины 2025-2026: когда Динамо и Шахтер сыграют между собой

Что нового в Кубке Украины?

Украинская ассоциация футбола решила обновить формат розыгрыша турнира. Соревнования начнется 9-10 августа с матчей квалификации Кубка. В них сыграют победители региональных кубков:

  • Агрон
  • Атлетик
  • Горняк
  • Карбон
  • Колос
  • Агро-Нива
  • Легия
  • Луцксантехмонтаж
  • Медея
  • ФК МФК Металрг
  • Ника СМК
  • Новоукраинка
  • Олимпия
  • Полесье Ставки
  • Фазенда

Восемь победителей пар пройдут в 1/32 финала. Там они присоединятся к четырем любительским командам и 44-х профессиональных клубов из УПЛ, Первой Лиги и Второй Лиги. Лишь четыре команды стартуют на стадию позже, а именно с 1/16 финала.

Речь об участниках еврокубков – Динамо, Шахтер, Полесье и Александрию. Все стадии турнира будут проходить в одноматчевом формате. К слову, все игры Кубка Украины будут транслироваться на УПЛ ТВ.

Читайте также Определена символическая сборная Кубка Украины: в нее попал только один футболист Динамо

Интересно, что теперь в матчах Кубка Украины отменят экстратаймы. В случае ничьей в основное время клубы сразу перейдут к серии пенальти. Также жребий на всех стадиях будет слепым.

Фавориты смогут пересечься друг с другом на любой стадии. К тому же, УАФ представит новый трофей соревнования, который получит победитель сезона 2025-2026. Также триумфатор турнира выиграет билет в Лигу Европы.

Напомним, что победителем Кубка Украины в сезоне 2024-2025 стал донецкий Шахтер. В финале турнира "горняки" одолели Динамо в серии пенальти после счета 1:1 в основное время.