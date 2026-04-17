Трофей в виде булавы: УАФ представила обновленный Кубок Украины
- В центре награды фигурирует казацкая булава и 11 копий вокруг.
На днях в Ужгороде проходит 28-й Конгресс Украинской ассоциации футбола. Во время него состоялось событие, которое анонсировали еще летом прошлого года.
Тогда состоялась реформа Кубка Украины, а также было объявлено о дизайне нового трофея соревнования. Однако турнир шел согласно календарю, но новый кубок так и не был представлен, сообщает 24 Канал.
По теме Кубок Украины 2025/2026: расписание матчей и результаты
Как теперь выглядит Кубок Украины?
В конце концов за месяц до финала соревнования УАФ таки представила трофей сообществу. Как и было анонсировано, в центре титула фигурирует казацкая булава, которая является олицетворением силы и непобедимости.
Вокруг нее расположены 11 копий, символизирующих количество игроков в одной команде. Лозунг трофея "Собі честь, Україні – слава" также нанесен на трофей.
Кубок Украины представлен на Конгрессе УАФ / фото 24 Канала
До прошлого сезона соревнования имело кубок со статуэткой богини Ники на вершине. Действующим победителем турнира является донецкий Шахтер, который в мае 2025-го переиграл Динамо в финале в серии пенальти.
Напомним, что в первый день Конгресса УАФ Андрей Шевченко сыграл в товарищеском матче делегатов. Легенда Динамо и Милана отметился крутым голом и порадовал детей автографами.
Какие изменения претерпел Кубок Украины?
- Формат соревнования существенно изменился по сравнению с предыдущими розыгрышами. Соревнования начинается с квалификационной стадии, победители которой выходили в 1/32 финала.
- Именно с нее берут старт почти все профессиональные клубы (УПЛ, Первая лига, Вторая лига). Лишь четыре представителя УПЛ на евроарене начинали свой путь с 1/16 финала.
- Все стадии турнира проходят в одноматчевом формате. В случае ничьей больше нет экстратаймов, команды сразу переходят к серии пенальти.
- Сейчас в борьбе за трофей осталось четыре команды. В полуфинале Динамо будет противостоять Буковине, а Металлист 1925 – Чернигову. Финал Кубка Украины пройдет 20 мая во Львове на стадионе "Арена-Львов".