Трофей в виде булавы: УАФ представила обновленный Кубок Украины

На днях в Ужгороде проходит 28-й Конгресс Украинской ассоциации футбола. Во время него состоялось событие, которое анонсировали еще летом прошлого года.

Тогда состоялась реформа Кубка Украины, а также было объявлено о дизайне нового трофея соревнования. Однако турнир шел согласно календарю, но новый кубок так и не был представлен, сообщает 24 Канал.

Как теперь выглядит Кубок Украины?

В конце концов за месяц до финала соревнования УАФ таки представила трофей сообществу. Как и было анонсировано, в центре титула фигурирует казацкая булава, которая является олицетворением силы и непобедимости.

Вокруг нее расположены 11 копий, символизирующих количество игроков в одной команде. Лозунг трофея "Собі честь, Україні – слава" также нанесен на трофей.



Кубок Украины представлен на Конгрессе УАФ / фото 24 Канала

До прошлого сезона соревнования имело кубок со статуэткой богини Ники на вершине. Действующим победителем турнира является донецкий Шахтер, который в мае 2025-го переиграл Динамо в финале в серии пенальти.

Напомним, что в первый день Конгресса УАФ Андрей Шевченко сыграл в товарищеском матче делегатов. Легенда Динамо и Милана отметился крутым голом и порадовал детей автографами.

