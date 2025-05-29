Все решится в Полтаве: Ворскла победила Кудривку в первом матче плей-офф

В четверг, 29 мая, состоялись первые матчи плей-офф за право играть в УПЛ. В Киеве на стадионе "Оболонь Арена" встречались Кудривка и Ворскла.

Кудривка – Ворскла 1:2

Голы: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39

Представитель Первой лиги Кудривка реально претендовала на прямую путевку в УПЛ. Однако в последнем туре проиграла Эпицентру и завершила чемпионат на четвертом месте, пишет 24 Канал.

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Кудривка дала бой представителю УПЛ

Полтавская Ворскла накануне матча с Кудривкой получила третий трансферный бан от ФИФА. Команда Юрия Максимова вышла на поединок на фоне сложного финансового положения.

Впрочем, класс игроков и тренерского штаба "ворсклян" никуда не делся. В первом тайме игроки Ворсклы мастерски реализовали свои моменты.

Сначала Денис Ндукве после розыгрыша углового переправил мяч головой в сетку ворот опытного Антона Яшкова.

А в конце первого тайма Евгений Павлюк оказался во вратарской площадке соперника и увеличил преимущество.

Во втором тайме представитель Первой лиги продемонстрировал, что умеет держать удар. За семь минут до конца основного времени Козак красивым ударом головой вернул интригу.

Финальный свисток зафиксировал победу Ворсклы с минимальным перевесом. Кудривка сохраняет шансы на общий успех.

Ответный матч Ворскла – Кудривка в Полтаве состоится в воскресенье, 1 июня.