Воспитанник львовского футбола забил эффектный гол в чемпионате Шотландии и вывел команду в ЛЕ
- Николай Кухаревич забил гол за Хиберниан в матче чемпионата Шотландии против Сент-Миррена.
- Это помогло команде добыть ничью (2:2) и гарантировать себе третье место.
- В следующем сезоне Хиберниан сыграет в Лиге Европы.
Украинский нападающий Николай Кухаревич приобщился к успеху Хиберниана в чемпионате Шотландии. Его гол принес команде важную ничью.
Европейские футбольные чемпионаты близятся к завершению. На этой неделе был отыгран предпоследний тур в чемпионате Шотландии, где выступают украинцы, сообщает 24 Канал.
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Кухаревич спас
Одним из них является Николай Кухаревич. 23-летний нападающий принадлежит Свонси, но в этом сезоне играет за Хиберниан. "Зеленые" вели борьбу за третье место, которое дает право попасть в Лигу Европы.
Хиберниан мощно начал матч против Сент-Миррена, забив дважды. Второй мяч был именно на счету Кухаревича, который эффектно выстрелил с разворота после паса с фланга.
Видео гола Кухаревича (с 01:26):
К сожалению, удержать победу не удалось (2:2), но задачу Хиберниан выполнил. Эта ничья обеспечила "зеленым" третье место и выход в квалификацию Лиги Европы.
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Напомним, что Кухаревич является воспитанником львовского Руха. В Европе нападающий поиграл за Труа, Левен, Свонси и Хиберниан. В этом сезоне Николай отыграл 28 матчей, оформив семь голов.