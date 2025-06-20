Бывшего нападающего московского Спартака Квинси Промеса 20 июня экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. 33-летнего футболиста посадили на специальный самолет, пишет 24 Канал со ссылкой на De Telegraaf.

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Промес полетел в Нидерланды отбывать наказание

В этом путешествии Промеса сопровождали сотрудники нидерландской военной полиции, которые специально прилетели в Эмираты ради этой миссии.

На родине футболиста ожидает камера в тюрьме. Ранее он был приговорен к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Еще 12 июня экс-игрока сборной Нидерландов задержали в Дубае. Спецрейс из Нидерландов Промес ожидал в следственном изоляторе.

Что известно о бывшем игроке Спартака

  • Квинси Промес во время футбольной карьеры играл за нидерландские Твенте, Гоу Эхед Иглз, Аякс, испанскую Севилью.
  • За московский Спартак любитель кокаина играл в 2014 – 2018 годах и с 2021 по 2024. После начала полномасштабной агрессии форвард не покинул Россию.
  • Квинси является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров.
  • В 2024 году он присоединился к дубайскому клубу Юнайтед.
  • За сборную Нидерландов Промес сыграл 50 матчей и забил 7 голов. В сезоне-2018/19 стал серебряным призером Лиги наций.