Колишнього нападника московського Спартака Квінсі Промеса 20 червня екстрадували з ОАЕ до Нідерландів. 33-річного футболіста посадили на спеціальний літак, пише 24 Канал з посиланням на De Telegraaf.

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Промес полетів до Нідерландів відбувати покарання

У цій подорожі Промеса супроводжували співробітники нідерландської військової поліції, які спеціально прилетіли в Емірати заради цієї місії.

На батьківщині футболіста очікує камера в тюрмі. Раніше його було засуджено до шести років позбавлення волі за контрабанду кокаїну та ще на півтора року за напад з ножем на двоюрідного брата.

Ще 12 червня ексгравця збірної Нідерландів затримали в Дубаї. Спецрейс з Нідерландів Промес очікував у слідчому ізоляторі.

Що відомо про колишнього гравця Спартака