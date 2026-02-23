Опередил Месси: игрок Барселоны побил рекорд, который держался 15 лет
- Ламин Ямаль стал самым молодым игроком Барселоны, который достиг 100 побед, обогнав рекорд Бояна Кркича.
- В сезоне 2025/2026 Ямаль сыграл 33 матча, забил 15 голов и отдал 14 ассистов.
Победа Барселоны 3:0 над Леванте в Ла Лиге стала особенной для молодой звезды каталонцев Ламина Ямаля. Испанец стал рекордсменом клуба по одному из показателей, превзойдя даже самого Лионеля Месси.
В самом матче Ямаль не забивал и отметился только ассистом. Однако это не помешало ему отпраздновать своеобразный юбилей, пишет официальный сайт Барселоны.
Какой рекорд покорился Ламину Ямалю?
Победа над Леванте стала для Ламина Ямаля 100-й официальной победой в футболке каталонского гранда.
Испанский звездный нападающий стал самым молодым игроком в истории, кому удалось достичь трехзначного количества побед в составе Барселоны. На момент игры ему исполнилось 18 лет и 224 дня.
Предыдущим владельцем рекорда был даже не Лионель Месси, а Боян Кркич – он получил 100-ю победу с Барсой в 20 лет и 128 дней. Звездный аргентинец теперь упал на третье место: 21 год и 275 дней.
Для 100-й победы Ямаль потратил 139 матчей, за это время потерпев 23 поражения и 16 игр завершив вничью.
В действующем составе Барселоны 100 победами могут похвастать также Френки де Йонг, Педри, Араухо, Ферран Торрес, Жюль Кюнде, Роберт Левандовский, Рафинья, Бальде и Эрик Гарсия.
Как Ламин Ямаль выступает в этом сезоне?
- По данным Transfermarkt, Ямаль сыграл 33 матча в сезоне 2025/2026 во всех турнирах и забил 15 голов, отдав 14 результативных передач.
- В общем у Ямаля уже 40 голов за взрослую команду Барселоны за все время выступлений. Этот сезон для игрока уже самый результативный в карьере.