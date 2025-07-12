Молодой талант Барселоны стал рекордсменом в нескольких рейтингах

Уже 13 июля звезда Барселоны Ламин Ямаль будет праздновать свое 18-летие. В честь этого Transfermarkt подготовил подборку интересных рейтингов.

В свои 17 лет Ламин Ямаль продолжает показывать достойные результаты на футбольном поле. Он является рекордсменом нескольких весомых рейтингов, пишет 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.

Читайте также Ливерпулю посоветовали купить звезду сборной Украины: ПСЖ может остаться "за бортом"

Ямаль – рекордсмен нескольких рейтингов

По случаю дня рождения Ламина Ямаля, портал Transfermarkt опубликовал два рейтинга, в которых юный талант из Барселоны установил настоящие рекорды.

Первый рейтинг касается количества официальных матчей, проведенных футболистами до достижения 18-летнего возраста. Ямаль уверенно возглавил этот список со 127 матчами за клуб и национальную сборную.



Рекорд Ямаля по матчам / Фото Transfermarkt

Второй рейтинг, который также возглавил Ямаль, касается рыночной стоимости футболистов в возрасте до 18 лет. По данным Transfermarkt, его трансферная оценка составляет 200 миллионов евро.



Рыночная стоимость Ямаля / Фото Transfermarkt

Справка. В сезоне-2024/2025 Ламин Ямаль сыграл 55 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.

Отметим, что недавно футболист намекнул на возможную смену номера.