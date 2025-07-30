Бывшая титулованная биатлонистка Лаура Дальмайер вместе с напарницей попала в горную ловушку во время экспедиции в Пакистане. Если ее коллегу по альпинизму удалось спасти, то двукратная олимпийская чемпионка до сих пор находится под завалами камней.

Катастрофа произошла еще 28 июля, но спасатели смогли добраться до места аварии только на следующий день (29 июля). В течение целого дня спасатели и альпинисты пытались найти Лауру Дальмайер, которую внезапно завалило камнями, но до наступления сумерек сделать это не удалось. Теперь появились новые детали аварии с Дальмайер, пишет 24 Канал со ссылкой на DAWN.

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С кем соединялась Лаура Дальмайер?

Облет вертолета не обнаружил на месте несчастного случая никаких признаков жизни. Поисковая операция, которая была прекращена вечером 29 июля, продолжилась утром 30 июля. На жаль, добраться вертолетом туда нельзя было, поэтому началась наземная операция по поиску бывшей биатлонистки.

Впоследствии стало известно, что травмированная Дальмайер выходила на связь со своей напарницей после того, как попала под камнепад. Но Марина Ева не смогла до нее добраться.

Спасатели смогли достать Еву и доставить ее в безопасное место в лагере.

А вот Дальмаер продолжают искать. Пока никаких других деталей от местных спасателей или альпинистов нет. В то же время прогнозы на поиск неутешительны из-за неблагоприятных погодных условий на пике Лайла. Легендарный альпинист Рейнгольд Месснер сохраняет сдержанный оптимизм на спасение известной спортсменки. Хотя сейчас каждая минута идет на вес жизни.

Напомним, что Лаура покоряла местные вершины еще с конца июня. Дальмаер, как и ее отец, всегда фанатела от альпинизма и покорила за свой 31 год уже не одну вершину.