Поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону приостановлены: известна причина
- Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, попала под обвал камней в горах Пакистана на высоте 5700 метров, получив серьезные травмы.
- Поисковая операция приостановлена на ночь и продолжится утром 30 июля, однако пока признаков жизни у Лауры не обнаружено.
- Спасатели смогли добраться до места аварии только через сутки после инцидента, из-за удаленности места происшествия.
Во вторник, 29 июля, стало известно о жуткой аварии в горах Пакистана с участием известной биатлонистки Лауры Дальмайер. Двукратная олимпийская чемпионка попала под обвал камней.
31-летняя немецкая бывшая биатлонистка вместе с партнершей по альпинизму пошла покорять горный массив в Пакистане. В один из моментов на высоте 5700 метров на Лауру Дальмайер посыпались камни, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurosport.
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Что известно о поиске Лауры Дальмайер в горах?
Ее нападающая смогла вызвать помощь и спасателей, которые сразу начали поисковую операцию. Из-за удаленности они добрались до места аварии только 29 июля, хотя девушки попали в настоящий ужас еще 28 июля. К сожалению, спасатели, которые работали бок о бок с опытными альпинистами не смогли пока найти Лауру. Во время облета вертолетом было установлено, что экс-биатлонистка получила по меньшей мере серьезные травмы. Признаков жизни пока не обнаружено.
Впоследствии стало известно, что поисковая операция пока прекращается из-за наступления темноты. Спасатели и альпинисты продолжат свой поиск утром 30 июля. Об этом сообщил представитель местного туристического управления.
Лаура Дальмайер – титулованная бывшая биатлонистка, которая хорошо известна своей любовью к альпинизму. Ее отец также занимался этим опасным делом. Вспомним, что немка закончила карьеру профессиональной биатлонистки в 2019-м году, когда ей было всего 25 лет.