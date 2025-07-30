Во вторник, 29 июля, спортивное сообщество всколыхнула жуткая новость о несчастном случае с бывшей биатлонисткой Лаурой Дальмайер. Немка со своей напарницей попала в горную ловушку в Пакистане.

Весь день 29 июля велась поисковая операция, которая не обнаружила Лауру Дальмайер, которую засыпало камнями во время восхождения на вершину. 30 июля поиски двукратной олимпийской чемпионки по биатлону возобновились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Merkur.

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Что известно о поисковой операции Лауры Дальмайер?

Несмотря на это прогнозы на поиск неутешительны из-за неблагоприятных погодных условий на реку Лайла.

29 июля спасательная операция была была прервана из-за наступления темноты. К сожалению, пока нет никаких положительных сдвигов в этой поисковой операции.

Напомним, что альпинистки попали в аварию еще 28 июля. Сообщалось, что в одном из моментов на высоте 5700 метров на Дальмаер сдвинулись камни. Ее напарница, которая тоже пострадала смогла вызвать помощь и спасателей, которые бок о бок работают с опытными альпинистами. Однако из-за удаленности вертолет сумел добраться до места аварии только утром следующего дня.

Была информация, что известная в прошлом биатлонистка по меньшей мере получила серьезные травмы. В то же время признаков жизни в месте аварии пока не обнаружено.

Легендарный альпинист Рейнгольд Месснер дал положительный прогноз на спасение Дальмайер. Мужчина рассказал, что гора, на которую поднималась Лаура, очень сложная и крутая. Очень малое количество альпинистов может покорить ее. Впрочем, человек сохраняет оптимизм на спасение Дальмаер. В то же время спасателям помогает лучший скалолаз этого региона, который попытается вскарабкаться на эту гору.