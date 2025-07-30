Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер трагически погибла в горах Пакистана
- Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада во время восхождения на горный массив Каракорум в Пакистане.
- Спасатели не смогли вовремя добраться до места аварии из-за удаленности, а после облета обнаружили тело спортсменки с тяжелыми травмами.
- Дальмайер была опытной альпинисткой, которая покорила вершины в Перу и Иране, и отправилась в экспедицию в Пакистан в конце июля.
Титулованная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в результате несчастного случая в горах Пакистана. Трагический инцидент произошел во время восхождения спортсменки на горный массив.
Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Бывшая биатлонистка вместе со своей напарницей совершала восхождение на одну из вершин горного массива Каракорум, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW Sports.
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Как погибла Лаура Дальмайер
Многократная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер была опытной альпинисткой. Еще в 2017 году она покорила вершины Токлараю и Альпамайо на перуанский горный массив Кордильера-Бланка. В 2019 году немка поднялась на Демавенд – самую высокую гору Ирана.
В конце июля Дальмайер отправилась в экспедицию в горы Пакистана. В понедельник, 28 июля, она вместе с напарницей попала под камнепад на высоте 5700 метров. Партнерша Лауры успела сообщить сигнал бедствия и вызвать спасателей.
Вертолет смог добраться до места аварии только утром 29 июля из-за удаленности района. К сожалению, из-за опасности схода камней спасатели не смогли забрать Дальмайер. Во время облета они обнаружили тело альпинистки без признаков жизни. Спасатели визуально зафиксировали тяжелые травмы.
Операция по спасению длилась двое суток. К сожалению, спасти жизнь Дальмайер не удалось.
Главные достижения Дальмайер в биатлоне
- Лаура Дальмайер дважды выигрывала золотые медали на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Немка торжествовала в спринте и гонке преследования. Также на ее счету "бронза" в индивидуалке на тех же Играх.
- Дальмайер получила семь золотых наград на чемпионатах мира. Восе раз она становилась призером мировых соревнований.
- На уровне Кубка мира завоевала Большой хрустальный глобус по итогам сезона 2016/17.
- В 2017 году была признана спортсменкой года в Германии.
- В возрасте 25 лет неожиданно завершила карьеру из-за потери мотивации.