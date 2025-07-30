Титулованная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в результате несчастного случая в горах Пакистана. Трагический инцидент произошел во время восхождения спортсменки на горный массив.

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Бывшая биатлонистка вместе со своей напарницей совершала восхождение на одну из вершин горного массива Каракорум, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW Sports.

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Как погибла Лаура Дальмайер

Многократная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер была опытной альпинисткой. Еще в 2017 году она покорила вершины Токлараю и Альпамайо на перуанский горный массив Кордильера-Бланка. В 2019 году немка поднялась на Демавенд – самую высокую гору Ирана.

В конце июля Дальмайер отправилась в экспедицию в горы Пакистана. В понедельник, 28 июля, она вместе с напарницей попала под камнепад на высоте 5700 метров. Партнерша Лауры успела сообщить сигнал бедствия и вызвать спасателей.

Вертолет смог добраться до места аварии только утром 29 июля из-за удаленности района. К сожалению, из-за опасности схода камней спасатели не смогли забрать Дальмайер. Во время облета они обнаружили тело альпинистки без признаков жизни. Спасатели визуально зафиксировали тяжелые травмы.

Операция по спасению длилась двое суток. К сожалению, спасти жизнь Дальмайер не удалось.

Главные достижения Дальмайер в биатлоне