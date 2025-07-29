Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад в горах: что известно о ее состоянии
- Лаура Дельмайер получила серьезные травмы из-за камнепада в горах Пакистана, где находилась на высоте 5700 метров.
- Спасательная операция осложнена удаленностью района, однако международная команда работает над эвакуацией с помощью вертолета и опытных альпинистов.
- Дельмайер, бывшая олимпийская чемпионка по биатлону, завершила карьеру в 2019 году, получив 7 мировых чемпионских титулов и 2 золотые медали Олимпийских игр.
Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер серьезно пострадала в горах Пакистана. Сейчас продолжается спасательная операция.
Лаура Дальмайер получила серьезные травмы в результате камнепада в горах Пакистана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurosport.
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Что случилось с Дальмаер в горах Пакистана?
Из-за сложностей спасательной операции до биатлонистки до сих пор никто не добрался. Сообщается, что Дальмаер вместе с еще одним человеком находилась в пакистанском горном массиве Каракорум на пике Лайла.
Камнепад случился в понедельник на высоте 5700 метров. Напарница Дальмаер сообщила сигнал о бедствии и вызвал спасателей.
Спасательный вертолет смог добраться до места аварии только во вторник из-за удаленности района.
"Международная команда горных спасателей сейчас координирует эвакуацию. Их поддерживают опытные альпинисты, которые находятся в регионе. Дополнительную информацию об аварии будет опубликовано, как только появятся достоверные данные. Из уважения к семье и близкому окружению Дальмайер менеджмент просит общественность воздержаться от запросов и уважать приватность родных Лауры", – говорится в сообщении.
Напомним, что Лаура Дальмайер в мае 2019 года объявила о завершении карьеры. Тогда титулованной биатлонистке было всего 25 лет. Она семь раз становилась чемпионкой мира и дважды выигрывала золотые медали на Олимпийских играх.